Antoine Donneaux – « Imitateur mais pas que » 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 17 janvier 2025.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-17 20:30:00

fin : 2025-01-17

Antoine Donneaux en spectacle sur la scène de l’Espace Julien le 17 janvier 2025.

Dans son spectacle « Imitateur mais pas que » co-écrit et mis en scène par Mathieu Debaty, il raconte sa vie, en mode stand-up, évoque des souvenirs et aborde également des sujets de société, d’actualité qui le touchent comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité.



Il y transforme ses cordes vocales comme possédées par un autre, ou parfois une autre, et laisse des personnages bien connus se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitantes.



Surréaliste, irrévérencieux, il ne se limite pas à la parole, se transformant en chanson en : Vianney, Renaud, Christophe Maé, Grand Corps Malade ou encore Jacques Brel.



Sud Concerts présente ce spectacle.

EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille