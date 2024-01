Ministère A.M.E.R 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 19 octobre 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 20:00:00

fin : 2024-10-19

Ministère A.M.E.R en concert sur la scène de l’Espace Julien samedi 19 octobre.

Figure marquante du paysage musical français dans les années 90, Ministère A.M.E.R (acronyme pour « Action, Musique Et Rap ») a émergé avec un discours engagé, abordant des thématiques sociopolitiques engagées à travers leur musique. Le groupe, formé de Stomy Bugsy, Passi et DJ Ghetch, est devenu un des pionniers du rap conscient en France.



En 1992, Ministère A.M.E.R sort « Pourquoi Tant de Haine », dénonçant la police et l’État, puis « 95200 » en 1994, cristallisant leur place dans l’histoire du rap français. Leur impact sera amplifié l’année d’après à l’occasion de la sortie de La Haine, film pour laquelle Ministère A.M.E.R a écrit « Sacrifice de poulet ».



En 2014, Ministère A.M.E.R se reforme pour un concert spécial à l’Olympia. Dix ans plus tard, à l’occasion du trentième anniversaire de « 95200 », Ministère A.M.E.R annonce une tournée spéciale à l’automne 2024, marquant le retour sur scène du groupe légendaire. Cette tournée passera par Marseille pour une date exceptionnelle à l’Espace Julien le 19 octobre 2024.

EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille