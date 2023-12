Dinos 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28 Rendez-vous à L’Espace Julien pour le concert de Dinos jeudi 28 mars..

Rendez-vous à L’Espace Julien pour le concert de Dinos jeudi 28 mars.

« Après 3 disques de platine (Stamina, Memento, Taciturne et Hiver à Paris) et une tournée d’une vingtaine de dates jouée à guichets fermés en 2022, Dinos annonce une mini-tournée de 10 dates pour revenir à l’essentiel : retrouver ses fans de la première heure dans l’intimité des petites salles de concert. » EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

