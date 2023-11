Aliocha Schneider & Solann 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 19 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Festival « Avec le Temps » vous donne rendez-vous à l’Espace Julien avec Aliocha Schneider & Solann le 19 mars..

2024-03-19 20:00:00 fin : 2024-03-19 . EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Festival « Avec le Temps » welcomes you to Espace Julien with Aliocha Schneider & Solann on March 19.

El Festival « Avec le Temps » trae a Aliocha Schneider & Solann al Espace Julien el 19 de marzo.

Festival « Avec le Temps » lädt Sie am 19. März mit Aljoscha Schneider & Solann in den Espace Julien ein.

Mise à jour le 2023-11-21 par Ville de Marseille