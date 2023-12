Grand Eugène 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 19 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:30:00

fin : 2024-03-19

Festival « Avec le Temps » vous donne rendez-vous au Café Julien pour le concert de Grand Eugène le 19 mars..

Grand Eugène en concert au Café Julien à Marseille !



Grand Eugène est un groupe Indie Rock à la sonorité Dream Pop basé à Montréal. Leur histoire débute sur Commercial Street à Vancouver, où des chansons uniques prennent vie sur un coin de table d’appartement.

Les chansons de Grand Eugène sont des voyages émotionnels, témoignant du désir de se faire comprendre en Français dans une ville anglophone.



Peu importe la langue, car sur scène, c’est la musique de Grand Eugène qui vous fera danser et bouger. Embarquez avec nous les 18 et 19 mars à la Maroquinerie et au Café Julien.



Dans le cadre du festival avec le Temps.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



