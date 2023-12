Maraboutage présente Indigo le Cabaret Club 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 2 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:30:00

fin : 2024-03-02

Rendez-vous à l’Espace Julien le 2 mars avec Maraboutage présente Indigo le Cabaret Club..

Un show 3.0 qui a pour but de mélanger plusieurs disciplines artistiques. Ce nouveau format de spectacle hybride conjugue, danse, scénographie, performance, live act, costumes, Dj’set, sans oublier le déhanché signature du collectif, son interaction sur scène avec le public.



La volonté est simple : faire vivre un Maraboutage Total, une expérience transversale, une Thérapie à double sens, bénéfique pour celleux qui donnent et pour celleux qui reçoivent, le cabaret Maraboutage Indigo enflamme les planches des plus beaux sortilèges, invitant ainsi le public à se connecter à son propre sacrée.



Pour que ces cérémonies magiques existent, Maraboutage assume un manifeste de la célébration, et la défense d’un « safe space » bienveillant envers toustes, rejetant ainsi l’intolérance. Si pour le public c’est un espace de danse libre, pour le collectif c’est un espace d’expression et de recherche à travers différents médiums des arts de la scène.



Grâce aux nombreux talents de cette famille pluridisciplinaire, le collectif théâtralise de nouveaux horizons festifs.

EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



