Lol & Lalala Comedy Club 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 10 février 2024 20:30, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les humoristes de demain le samedi 10 février sur la scène de l’Espace Julien..

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover tomorrow’s comedians on Saturday February 10 on the Espace Julien stage.

Venga a descubrir a los cómicos del mañana el sábado 10 de febrero en el escenario del Espace Julien.

Erleben Sie die Humoristen von morgen am Samstag, den 10. Februar, auf der Bühne des Espace Julien.

Mise à jour le 2023-12-06 par Ville de Marseille