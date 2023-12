Natacha Atlas 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 4 février 2024, Marseille 6e Arrondissement.

2024-02-04 20:30:00

Natacha Atlas en concert à l’Espace Julien le 4 février..

[Oriental Nu Jazz – BE]



Natacha Atlas est une artiste de renommée internationale reconnu comme l’une des voix les plus distinctives au monde. Célébrée depuis longtemps pour sa synthèse des traditions vocales occidentales et moyen-orientales, Natacha continue d’impressionner et de séduire un public grandissant et la presse. Avec une dextérité époustouflante, les derniers album de Natacha la voit repousser encore plus loin ses limites vocales et musicales en tissant sans effort les traditions du jazz dans son mélange unique.



Il n’est donc pas surprenant que la carrière de Natacha soit aussi riche que diversifiée. A ce jour elle signe 15 albums solos et participe à plus de 50 enregistrements en tant qu’invité d’autres pointures musicales. Depuis 2010, elle co-compose avec son partenaire musical et de vie Samy Bishai sur divers projets dont la partition des Nuits pour le Ballet Preljocaj, Odyssey pour Herve Koubi en 2019, la musique pour des publicité de Christian Louboutin.



Au fil des ans, le talent exceptionnel de Natacha a été reconnu à plusieurs reprises par ses pairs et ses fans sous la forme d’une foule de prix de la musique (dont une Victoire française) ainsi que de nombreuses invitations à être la chanteuse vedette lors d’événements majeurs (tels que le concert Millenium aux pyramides d’Egypte en 2000 avec Jean-Michel Jarre) et de figurer sur les partitions et bandes originales de nombreux blockbusters hollywoodiens, tel. Sex & the City 2, The Hulk, Kingdom of Heaven, Brick Lane et Sahara.



Une proposition du Molotov, hors les murs.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006



