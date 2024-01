Audition régionale – Inouïs du Printemps de Bourges 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, vendredi 19 janvier 2024.

Les iNOUïS du Printemps de Bourges est le premier dispositif national de repérage et de sélection des nouveaux talents de la musique.

Venez découvrir et encourager les artiste présélectionné·es pour Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2024 lors de la première audition régionale des antennes Provence-Alpes-Cote d’Azur et Corse le vendredi 19 janvier à l’Espace Julien de Marseille !



Les artistes présélectionné·es se produiront sur scène pour tenter de faire partie de la sélection iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2024 !



Les Artistes :



ESSPE

Chanson – PACA

Esspe est un jeune compositeur et interprète originaire d’Avignon. Après avoir sorti plusieurs titres à la tristesse lumineuse et la mélancolie romantique, il sort son premier EP, Qamar en 2021 sur le label White Garden.

Tant sur le piano voix d’ ’Être moi’ que sur l’instru plus rythmique de ‘Verte’, le chant d’Esspe délie le fil de ses songes petit à petit. Extrait de cet EP de 5 titres, son feat ‘Par Terre’ avec Simili Gum vient d’être clippé entièrement en animation par Iris Tubert. Le dessin fait par Esspe pour la cover du projet prend alors vie dans un cadre idyllique mettant en avant sa voix enchanteresse.





LYNN

Nu Jazz – PACA

De la banlieue parisienne jusqu’au bout du monde. C’est en Seine et Marne que LYNN grandit et voit sa passion pour la musique se construire et se renforcer. Appelée par la création depuis toujours, elle écrit et interprète ses mélodies nuageuses sur des textes aussi doux que bruts, aussi piquants que chaleureux.

C’est alors à l’âge de 15 ans qu’elle intègre le collectif iXi, aux côtés de Gracy Hopkins, Tices ou encore Sika Deva. LYNN c’est une balade. Entre la langue française et anglaise, entre les mots et les maux, entre la chaleur et la pluie. Sur des sonorités soul/bossa/r&b, LYNN nous immerge dans ses doutes, ses hontes, pour ainsi dire son intimité doucement voilée. Elle se questionne, s’autorise, se perd et entraîne son auditoire dans des émotions passionnelles. Après une série de singles et un premier EP Le Temps des Sentiments , LYNN prépare son prochain projet, qui nous laisse faire un pas de plus dans son univers chaudement mélancolique.



BIENSURE

Global Music – PACA

BIENSÜRE, c’est un groupe de musique électro disco anatolienne créé à Marseille au printemps 2020.

Une histoire d’amitiés et de rencontres entre les hommes et les cultures méditerranéennes.

Terrasses de cafés, concerts, clubs. Travail sur les chantiers, dans les bars, les salles de spectacle. Enfants des villes, de la campagne, de la Méditerranée, des montagnes.

Marseille mélancolique et solaire, voilà le décor dans lequel s’unissent les trois membres.

Nourris d’influences multiples, du groove aux rythmes break beat, aux mélodies anatoliennes qui transpercent des vagues de synthé disco.

Une quête psychédélique vers la joie, la danse et l’union.

BIENSÜRE est composé d’Hakan Toprak au saz et au chant, de Milan Petrucci à la batterie et d’Anselme Kavoukdjian aux synthés.





MISA

Rap – PACA

Originaire de Marseille, MISA représente le centre-ville avec un RAP qui dépeint un tableau fidèle à son sud : des rimes percutantes et des mélodies entêtantes.

Après une première apparition, début 2018, lors du GRÜNT #34 avec ZAMDANE, il sort, un an plus tard, son premier single : AKIRA. C’est après cela, et la sortie d’un projet 3 titres appelé M.D.L.F., qu’il accroît sa notoriété sur la SCÈNE UNDERGROUND MARSEILLAISE, et enchaîne les salles, jusqu’à PARIS. Naturellement doué et doté d’une écriture haut de gamme, MISA pose, avec une précision chirurgicale, des questions ouvertes sur le monde, l’être humain et ses sentiments, invoquant des images fortes et mémorables.

Auteur de 200%, sorti en 2020, il livre deux ans plus tard, avec LE MOTEUR ET LE VOLANT, son deuxième EP. Il revient en cette fin d’année avec un nouveau single Y’A RIEN QUI TOMBE DU CIEL, premier morceau d’une longue série annonçant une année 2024 chargée en sortie et en nouvelles couleurs.





LUUFA

Electro – PACA

Plus qu’un projet musical, LUUFA, c’est d’abord un voyage, l’aboutissement d’une aventure qui s’est déroulée entre les Etats-Unis, où Lucas est né, et la France, où il a grandi et découvert la guitare, son instrument fétiche qu’il a appris au conservatoire. Mais pour forger l’ADN de LUUFA, il a fallu plusieurs détours dans ce voyage aussi physique que spirituel.

La première étape, et première claque, passe par Bristol, où Lucas fait son éducation au clubbing, à la dance music et à l’esprit de la fête à l’anglaise. Son parcours l’emmène ensuite à Milan, où il prend un virage un peu plus techno. Il travaille sur la direction artistique du très éclectique roBOt Festival à Bologne, et s’éveille aux nuances des musiques électroniques, de la house à l’indus en

passant par l’expérimental. Après 10 ans à l’étranger, le déclic arrive finalement… au moment de la crise du Covid.

Cette période lui permet de dénir les valeurs de LUUFA, en le recentrant sur un aspect plus fun, plus solaire, sur un lâcher-prise bienvenu après des semaines d’enfermement. Une pop psyché et musclée qui va imprégner les compositions de son premier EP, imaginées durant l’été 2020.

Sous l’influence de son compère Ouai Stéphane, connu pour fabriquer ses propres instruments, Lucas transforme sa guitare et d’autres instruments en contrôleur MIDI. Sa pièce maîtresse : un bâton composé d’un manche tiré du jeu vidéo Guitar Hero et de diodes, qui, en bougeant, active des eets, lance une boucle ou change les lumières. Une idée qui va révolutionner son live en le rendant plus clair et plus ludique pour le public. Concept, musique, scénographie, ça y est : LUUFA est fin prêt pour refaire un tour du monde.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



