Tour de Chauffe : Hedena & Töfie 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement, 15 décembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Tour de Chauffe vous propose ainsi un plateau électro-pop avec Hedena et Töfie. Rendez-vous au Café Julien..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Tour de Chauffe presents an electro-pop set with Hedena and Töfie. See you at Café Julien.

Le Tour de Chauffe te trae un set de electro-pop con Hedena y Töfie. Nos vemos en el Café Julien.

Der Tour de Chauffe bietet Ihnen eine Elektro-Pop-Platte mit Hedena und Töfie. Treffpunkt ist das Café Julien.

Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille