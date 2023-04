Piano Cinéma – Jean-Michel Bernard 39 Cours Julien, 6 juin 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Rendez-vous le 6 juin à l’Espace Julien avec Jean-Michel Bernard, concert où il revisitera au piano l‘histoire de la grande musique de film..

2023-06-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-06 . EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On June 6 at the Espace Julien, Jean-Michel Bernard will revisit the history of great film music on the piano.

El 6 de junio en el Espace Julien, Jean-Michel Bernard repasará al piano la historia de la gran música de cine.

Am 6. Juni findet im Espace Julien ein Konzert mit Jean-Michel Bernard statt, in dem er am Klavier die Geschichte der großen Filmmusik Revue passieren lässt.

Mise à jour le 2023-03-28 par Ville de Marseille