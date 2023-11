Sortie vélo avec Tots en Bici 39 chemin de Cantine Ondres, 26 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

En route pour une sortie vélo avec l’association Tots en Bici !

Enfourchez votre bicyclette en direction du Jardin Buissonnier du CPIE de Saint-Martin-de-Seignanx. RDV à 14h au parking de l’école primaire d’Ondres pour une balade de 20km (aller-retour).

Prévoir lumières, protection pluie, antivols et casque. Port du gilet jaune conseilé..

39 chemin de Cantine Ecole élémentaire

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s go for a bike ride with the Tots en Bici association!

Hop on your bike and head for the Jardin Buissonnier at the CPIE in Saint-Martin-de-Seignanx. Meet at 2pm at the Ondres elementary school parking lot for a 20km round trip.

Bring lights, rain protection, bike locks and helmet. Yellow vests recommended.

Salga de excursión en bicicleta con la asociación Tots en Bici

Súbete a tu bicicleta y dirígete al Jardin Buissonnier del CPIE de Saint-Martin-de-Seignanx. Cita a las 14h en el aparcamiento de la escuela primaria de Ondres para un recorrido de 20 km ida y vuelta.

Llevar luces, protección contra la lluvia, candado y casco. Se recomienda llevar chaleco amarillo.

Auf geht’s zu einem Fahrradausflug mit dem Verein Tots en Bici!

Schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und fahren Sie in Richtung des Jardin Buissonnier des CPIE in Saint-Martin-de-Seignanx. Treffpunkt um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule von Ondres für eine 20 km lange Radtour (hin und zurück).

Bringen Sie Licht, Regenschutz, Fahrradschlösser und Helm mit. Das Tragen einer gelben Weste wird empfohlen.

