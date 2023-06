Apér’Haut Tellas 39 Chemin Bernès Saint-Loubès, 9 juin 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès,Gironde

Le Château Haut Tellas organise ses traditionnels Apér’Haut Tellas avec au programme la dégustation des vins rouges, blancs, rosés et crémants de la propriété accompagnés d’assiettes de produits locaux..

39 Chemin Bernès

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Haut Tellas organizes its traditional Apér’Haut Tellas, featuring tastings of the estate’s red, white, rosé and crémant wines, accompanied by plates of local produce.

Château Haut Tellas organiza su tradicional Apér’Haut Tellas, con un programa de degustaciones de vinos tintos, blancos, rosados y crémant de la finca, acompañados de platos de productos locales.

Das Château Haut Tellas veranstaltet seine traditionellen Apér’Haut Tellas. Auf dem Programm steht die Verkostung von Rot-, Weiß-, Rosé- und Crémantweinen des Weinguts, begleitet von Tellern mit lokalen Produkten.

