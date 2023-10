Atelier : Boulangerie, pâtisserie et chocolaterie « Oh délices d’antan ». 39 Boulevard de l’Hôtel de Ville Saint-Yrieix-la-Perche, 3 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Atelier sur l’histoire du chocolat et fabrication d’un bonbon praliné. A 14h30 et 16h30. Adulte 8€, enfant de moins de 15 ans 4€. Places limitées, sur inscription obligatoire..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

39 Boulevard de l’Hôtel de Ville

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop on the history of chocolate and making a praline candy. At 2.30pm and 4.30pm. Adults 8?, children under 15 4? Places limited, registration required.

Taller sobre la historia del chocolate y elaboración de un bombón de praliné. A las 14.30 y 16.30 h. Adultos 8 €, menores de 15 años 4 €. Plazas limitadas, inscripción obligatoria.

Workshop über die Geschichte der Schokolade und Herstellung eines Praliné-Bonbons. Um 14:30 und 16:30 Uhr. Erwachsene 8?, Kinder unter 15 Jahren 4? Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Pays de Saint-Yrieix