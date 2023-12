EXPOSITION TONI GRAND MORCEAUX D’UNE CHOSE POSSIBLE 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-20

Ne manquez pas l’exposition « TONI GRAND MORCEAUX D’UNE CHOSE POSSIBLE » du 20 janvier au 05 mai 2024 !

Ne manquez pas l’exposition « TONI GRAND MORCEAUX D’UNE CHOSE POSSIBLE » du 20 janvier au 05 mai 2024 ! Pour présenter au public le travail important et remarquable d’un sculpteur peu montré ces dernières années, et ancré dans le territoire montpelliérain, le Musée Fabre à Montpellier dédie l’ensemble de son espace d’exposition temporaire au sculpteur Toni Grand (1935-2005). Cette importante rétrospective qui réunit près de soixante-dix œuvres, dont certaines monumentales, souhaite inviter le public le plus large possible à (re)découvrir une figure essentielle de la seconde moitié du XXe siècle, dont l’œuvre a pourtant été peu montré ces dernières décennies. Le musée Fabre est ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf le lundi. EUR.

