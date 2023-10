ANIMATIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT MUSÉE FABRE 39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Pendant les vacances de la Toussaint, le musée Fabre propose de nombreuses activités en grande partie orientées vers les familles..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . EUR.

39 Boulevard de Bonne Nouvelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



During the All Saints’ Day vacations, the Musée Fabre offers a wide range of activities, many of them aimed at families.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, el museo Fabre propone un amplio abanico de actividades, muchas de ellas dirigidas a las familias.

Während der Allerheiligenferien bietet das Musée Fabre zahlreiche Aktivitäten an, die größtenteils auf Familien ausgerichtet sind.

