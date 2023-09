YOGA DANS L’EXPOSITION – MUSÉE FABRE 39 Boulevard de Bonne Nouvelle Montpellier, 30 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Profitez d’un cadre atypique pour pratiquer le yoga. Une courte introduction sera faite dans l’exposition par un médiateur du musée, puis un professeur de yoga du studio JOY Yoga vous proposera un cours en lien avec les œuvres dans les collections permanentes..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

39 Boulevard de Bonne Nouvelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Take advantage of an unusual setting to practice yoga. A short introduction to the exhibition ???????? ??????? will be given by a museum mediator, then a yoga teacher from the JOY Yoga studio will offer a class linked to the works in the permanent collections.

Aproveche un marco insólito para practicar yoga. Un mediador del museo le hará una breve introducción a la exposición ???????? ??????? y, a continuación, un profesor de yoga del estudio JOY Yoga le ofrecerá una clase relacionada con las obras de las colecciones permanentes.

Nutzen Sie einen atypischen Rahmen, um Yoga zu praktizieren. Ein Museumspädagoge gibt eine kurze Einführung in die Ausstellung ???????? ??????? und ein Yogalehrer des JOY Yoga Studios bietet Ihnen dann einen Kurs an, der mit den Werken in den ständigen Sammlungen in Verbindung steht.

