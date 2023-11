Vente de Noël aux Tybilles 39 bis avenue Gallieni Meudon, 18 novembre 2023, Meudon.

Vente de Noël aux Tybilles Samedi 18 novembre, 10h00 39 bis avenue Gallieni Entrée libre

Dans nos différents stands, vous pourrez y faire vos achats de Noël tout en aidant notre association à offrir encore plus de bien-être aux résidents de nos 5 foyers.

Vous y trouverez : artisant, brocante, décos de Noël, jeux et jouets, bazar de luxe, épicerie fine et vins, vêtements pour enfants, bijoux pour tous, illustrations, livres…

Une restauration rapide vous sera proposée sur place.

39 bis avenue Gallieni 92190 Meudon Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

ventes solidarités

