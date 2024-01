Soirée Concienta à la Boxe Académie de Brive 39 Avenue Ribot Brive-la-Gaillarde, samedi 27 janvier 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Mise à l’honneur de l’Association Concienta, crée par Gilles Martin, un ancien détenu et coach de boxe. Il accueille chez lui à Seilhac des personnes qui sortent de prison en sortie sèche .Il leur offre un toit, du travail, une écoute ,un soutien et un ring où ils peuvent s’entrainer.

Ils construisent ensemble un réel projet de vie . Boxe Académie a créé une antenne au sein de l’association.

La soirée prévoit la diffusion d’un film expliquant le fonctionnement de l’association, un temps d’échange et une animation musicale.

A partir de 19h. Planche salée/sucrée +boisson.

Réservation par facebook, instagram ou au 06 86 23 51 15.

39 Avenue Ribot

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



