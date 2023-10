« Moi pour toi » 39 Avenue Ribot Brive-la-Gaillarde, 17 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

La Compagnie Théâtre du Paradoxe et la Boxe Académie Brive proposent un évènement-spectacle sur le thème « Boxe et Art ». Une pièce de théâtre autour de la correspondance Marcel CERDAN/ Edith PIAF, « Moi pour toi » sera jouée dans le ring de la salle d’entraînements de la Boxe Académie.

Le 17 et 18 novembre à 20h30. Réservation au réserver au 06.77.87.46.25..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . EUR.

39 Avenue Ribot

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Compagnie Théâtre du Paradoxe and the Boxe Académie Brive are putting on a show on the theme of « Boxing and Art ». A play based on the Marcel CERDAN/ Edith PIAF correspondence, « Moi pour toi », will be performed in the Boxe Académie training ring.

November 17 and 18 at 8:30pm. Reservations at 06.77.87.46.25.

La compañía Théâtre du Paradoxe y la Academia de Boxeo de Brive organizan un espectáculo sobre el tema « Boxeo y arte ». Una obra basada en la correspondencia entre Marcel CERDAN y Edith PIAF, « Moi pour toi », se representará en el ring de boxeo de la sala de entrenamiento de la Academia de Boxeo.

17 y 18 de noviembre a las 20.30 h. Reserva en el 06.77.87.46.25.

Die Compagnie Théâtre du Paradoxe und die Boxe Académie Brive bieten ein Event-Spektakel zum Thema « Boxen und Kunst » an. Ein Theaterstück über den Briefwechsel zwischen Marcel CERDAN und Edith PIAF, « Moi pour toi », wird im Ring des Trainingsraums der Boxe Académie aufgeführt.

Am 17. und 18. November um 20:30 Uhr. Reservierungen sind unter der Nummer 06.77.87.46.25 möglich.

Mise à jour le 2023-10-24 par Brive Tourisme