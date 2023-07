Contes du canoë magique 39 Avenue de l’Yser Bizanos, 22 juillet 2023, Bizanos.

Contes du canoë magique – promenade contée pour tous, un matin d’été samedi 22 juillet 10h45

Contes, légendes, découvertes panoramiques pour partager quelques enchantements dans l’écrin vert du Gave de Pau avec votre conteuse Patricia Ackin

Une promenade découverte où rêve et réalité, contes et légendes enjoués par la conteuse sont dits pour vous divertir petits et grands, curieux et amateurs dans l’écrin vert nature du Gave de Pau . Récits contés inspirés de légendes amérindiennes et irlandaises de et par Patricia Ackin, Cie inter espaces – Rendez vous devant le stade d’eaux vives.

39 Avenue de l’Yser

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Contes du canoë magique – storytelling walk for all on a summer’s morning Saturday, July 22, 10:45 a.m

Tales, legends and panoramic discoveries to share a few enchantments in the green setting of the Gave de Pau with your storyteller Patricia Ackin

A discovery walk where dreams and reality, tales and legends are told by the storyteller to entertain young and old, the curious and amateurs alike, in the natural green setting of the Gave de Pau. Tales inspired by Amerindian and Irish legends by Patricia Ackin, Cie inter espaces – Meet in front of the whitewater stadium

Cuentos de la canoa mágica: un paseo de cuentos para todos en una mañana de verano Sábado 22 de julio 10.45 h

Cuentos, leyendas y descubrimientos panorámicos para compartir algunos encantos en el marco verde del Gave de Pau con su narradora Patricia Ackin

Un paseo de descubrimiento donde los sueños y la realidad, los cuentos y las leyendas son contados por la narradora para entretener a pequeños y mayores, curiosos y aficionados en el verde marco natural del Gave de Pau. Cuentos inspirados en leyendas amerindias e irlandesas por Patricia Ackin, Cie inter espaces – Encuentro frente al estadio de aguas bravas

Contes du canoë magique – Erzählter Spaziergang für alle an einem Sommermorgen Samstag, 22. Juli 10.45 Uhr

Märchen, Legenden, panoramische Entdeckungen, um mit Ihrer Erzählerin Patricia Ackin einige Verzauberungen in der grünen Umgebung des Gave de Pau zu teilen

Ein Entdeckungsspaziergang, bei dem Traum und Wirklichkeit, Märchen und Legenden, die von der Erzählerin verspielt werden, erzählt werden, um Groß und Klein, Neugierige und Liebhaber in der grünen Natur des Gave de Pau zu unterhalten. Erzählte Geschichten, inspiriert von indianischen und irischen Legenden von und mit Patricia Ackin, Cie inter espaces – Treffpunkt vor dem Wildwasserstadion

