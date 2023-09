CONCERT MEZERG, JORIS DELACROIX + GUESTS – OPEN AIR 39 Avenue Charles Flahault Montpellier, 30 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

On a décidé de prolonger un peu l’été et vous proposer un dernier open air le samedi 30 septembre à partir de 14h sur le sublime parvis de La Colombière avec , , !.

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. EUR.

39 Avenue Charles Flahault

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



We’ve decided to extend the summer a little and offer you one last open air event on Saturday September 30th from 2pm on the sublime La Colombière forecourt with ??????, ????? ?????????, ???????? ?????!

Hemos decidido prolongar un poco el verano y ofrecerle un último evento al aire libre el sábado 30 de septiembre a partir de las 14h en la sublime explanada de La Colombière con ??????, ????? ?????????, ???????? ?????!

Wir haben beschlossen, den Sommer ein wenig zu verlängern und Ihnen am Samstag, den 30. September ab 14 Uhr auf dem erhabenen Vorplatz von La Colombière ein letztes Open Air mit ??????, ????? ?????????, ????????? ????? anzubieten!

