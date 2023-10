WEEK-END FESTIF DE CLÔTURE DU FESTIVAL LUMIÈRES SUR LE QUAI 39 Allées Jules Guesde Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le festival se clôture en beauté avec une programmation spéciale et une nocturne enflammée !.

2023-11-03 fin : 2023-11-05 . .

39 Allées Jules Guesde QUAI DES SAVOIRS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The festival closes on a high note with a special program and an all-nighter!

El festival se clausura con un programa especial y una noche de fuegos artificiales

Das Festival endet mit einem besonderen Programm und einer feurigen Nacht!

Mise à jour le 2023-10-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE