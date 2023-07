FESTIVAL LUMIÈRES SUR LE QUAI 39 Allées Jules Guesde Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Deux semaines événementielles pour mettre à l’honneur les arts visuels à travers des expositions et des installations artistiques et scientifiques. C’est bientôt la fin de l’exposition Feux, Mégafeux : pour fêter cela, le festival a pour thème : « JOUER AVEC LE FEU »..

2023-10-20 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

39 Allées Jules Guesde QUAI DES SAVOIRS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Two weeks of events to celebrate the visual arts through exhibitions and artistic and scientific installations. The Feux, Mégafeux exhibition will soon be coming to an end: to celebrate, the festival theme is « PLAYING WITH FIRE ».

Dos semanas de eventos para celebrar las artes visuales a través de exposiciones e instalaciones artísticas y científicas. La exposición Feux, Mégafeux llegará pronto a su fin, y para celebrarlo el tema del festival es « JUGAR CON FUEGO ».

Zwei Veranstaltungswochen, in denen die visuellen Künste in Form von Ausstellungen und künstlerischen und wissenschaftlichen Installationen im Mittelpunkt stehen. Das Ende der Ausstellung Feux, Megafeux steht kurz bevor: Um dies zu feiern, hat das Festival das Thema: « SPIELEN MIT DEM FEUER ».

