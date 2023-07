DES DEFIS CREATIFS AU QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cet été, relevez les défis maker du Plateau créatif ! Chaque weekend de juillet et d’août au Plateau Créatif on bricole, on expérimente, on relève des défis !.

2023-07-08 fin : 2023-08-27 17:45:00. 4 EUR.

39 Allées Jules Guesde QUAI DES SAVOIRS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



This summer, take up the maker challenges at Plateau Créatif! Every weekend in July and August at Plateau Créatif, we’ll be tinkering, experimenting and taking on challenges!

¡Este verano, atrévete con los retos maker en Plateau Créatif! Todos los fines de semana de julio y agosto, en Plateau Créatif nos dedicaremos a trastear, experimentar y aceptar retos

Stellen Sie sich diesen Sommer den Maker-Herausforderungen des Kreativen Plateaus! Jedes Wochenende im Juli und August wird im Plateau Créatif getüftelt, experimentiert und Herausforderungen angenommen!

