Stage d’escalade de bloc et/ou yoga 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon, 2 janvier 2024, Charnay-lès-Mâcon.

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 09:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00

Pour les 5-15 ans, sur ces vacances de Noël, stage d’escalade de bloc. Initiation ou perfectionnement à l’escalade de bloc, le professeur adapte le contenu aux âges et niveaux de chacun. Plusieurs pauses permettront aux enfants de profiter des espaces ludiques d’Edenwall. Le dernier jour, un petit diplôme pourra être remis aux plus jeunes afin qu’ils puissent accéder au grand mur lors de leurs visites en autonomie, et ce même s’ils n’ont pas l’âge requis.

39 Allée Joanny Mommessin Edenwall

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-18 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)