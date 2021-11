Arles Centre ville Arles, Bouches-du-Rhône 38es Assises de la Traduction Littéraire Centre ville Arles Catégories d’évènement: Arles

_Et pourtant elle tourne !_ est le titre de la 38e édition des Assises de la traduction littéraire organisée par l’association Atlas. Au programme : ateliers de traduction, spectacles, conférences, débats, tables rondes sur le thème très actuel et essentiel que représente notre environnement naturel. Des traducteurs, des écrivains viendront éclairer le public à partir de textes anciens, d’autres contemporains, et faire découvrir des regards croisés, des angles inédits. Une soixantaine d’intervenants seront là, entre la chapelle du Méjan, le théâtre d’Arles, le Cargo de nuit ou les rues de la ville. L’ouverture des Assises aura lieu avec la conférence _Ecologie des langues, quel intérêt pour la traduction ?_ par Louis-Paul Calvet, et la remise du grand prix de la traduction de la ville d’Arles, le 5 novembre à partir de 15h à la chapelle du Méjan. Assises de la traduction littéraire, du 5 au 7 novembre, renseignements, tél. 04 90 52 05 50 – [[atlas@atlas-citl.org](mailto:atlas@atlas-citl.org)](mailto:atlas@atlas-citl.org) – [www.atlas-citl.org](http://www.atlas-citl.org) Une multitude de langages pour traduire l’écologie et l’environnement naturel. Centre ville Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

