38ÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sainte-Suzanne-et-Chammes, 18 septembre 2021, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

38ÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-18 Cour de la forteresse 1 rue Fouquet de la Varenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Pavillons et tentes s’installent pendant deux jours au centre de la cour de la forteresse de Sainte-Suzanne. Le public est invité à déambuler entre les différents stands du campement et découvrir quelques aspects du monde de l’artisanat au Moyen Âge. Les Écuyers de l’Histoire expliqueront, démonstrations à l’appui, l’art et la manière de mettre en forme ces objets du quotidien mais pas seulement…

Pass sanitaire exigé. gratuit.

