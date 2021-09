Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc 38èmes Journées européennes du Patrimoine Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

38èmes Journées européennes du Patrimoine Saint-Brieuc, 18 septembre 2021, Saint-Brieuc. 38èmes Journées européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine de pays européens, est placé sous le thème “Patrimoine pour tous”.

Retrouvez le programme de cette 38ème édition en lien ! https://www.ville-plerin.fr/wp-content/uploads/2021/09/BAT-depliant-JEP-2021.pdf Cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine de pays européens, est placé sous le thème “Patrimoine pour tous”.

Retrouvez le programme de cette 38ème édition en lien ! dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Ville Saint-Brieuc lieuville 48.5123#-2.76266