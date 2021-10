38èmes Journées de Microéconomie Appliquée Faculté des Sciences Économiques, 2 juin 2022, Rennes.

38èmes Journées de Microéconomie Appliquée

du jeudi 2 juin 2022 au vendredi 3 juin 2022 à Faculté des Sciences Économiques

Le CREM (Centre de Recherche et Economie et Management), le [laboratoire SMART LERECO](https://www6.rennes.inrae.fr/smart) (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Economie sur les Structures et Marchés Agricoles, Ressources et Territoires) et la [Fédération de Recherche TEPP](http://www.tepp.eu/) (Théorie et Evaluation des Politiques Publiques) sont heureux d’organiser les **38èmes Journées de Microéconomie Appliquée (JMA)** qui auront lieu à la **Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1, les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022.** Les Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) se déroulent chaque année dans une ville universitaire différente, en France, dans un pays francophone ou dans un pays européen voisin. Elles accueillent tous les chercheurs séniors, juniors ou doctorants dont les travaux originaux contribuent à élargir et enrichir les champs d’application de la théorie microéconomique. La conférence inaugurale sera donnée par [**John List**](https://economics.uchicago.edu/directory/john-list), Professeur d’Economie à l’Université de Chicago. _John A. List est professeur d’économie à l’Université de Chicago sur la chaire Kenneth C. Griffin. Il a obtenu son doctorat en économie à l’Université du Wyoming. Ses recherches portent en microéconomie et en particulier sur les expériences de terrain afin d’étudier des questions à la fois positives et normatives. John List a publié plus de 200 articles et de nombreux ouvrages incluant le best seller international de l’année 2013 intitulé The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life (co écrit avec Uri Gneezy)._

Le CREM, le laboratoire SMART LERECO et la Fédération de Recherche TEPP organisent les 38ème Journées de Microéconomie Appliquée (JMA) les 2 et 3 juin 2022.

Faculté des Sciences Économiques 7 place Hoche 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T17:00:00