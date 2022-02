38ème salon du Val de Cher Saint-Victor Saint-Victor Catégories d’évènement: Allier

Saint-Victor Allier Saint-Victor EUR 2.5 2.5 Exposition de peintures et sculptures organisée par l’association du Salon du Val de Cher. Eudes VOLET, sculpteur, et Daniel GELIS, peintre, seront les invités d’honneur de ce 38ème Salon du Val de Cher. secretariat@salonduvaldecher.org Saint-Victor

