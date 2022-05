38EME SALON DES ARTS DE MONTAGNAC, 15 mai 2022, .

38EME SALON DES ARTS DE MONTAGNAC

2022-05-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00

Depuis de nombreuses années, l’association Arts et Loisirs organise son salon des ARTS.

Cette année, Georges Bordier, artiste franco-suédois, sera l’invité d’honneur.

Le vernissage au ra lieu le 14 Mai et sera suivi d’une animation avec les Rossignoles et leurs orgues de Barbarie.

Le salon sera ouvert , du 15 au 21 mai. Le 22 mai, il sera ouvert de 16 h à 18 h.

aetl34530@gmail.com http://aetl34530.wixsite.com/artsetloisirs

