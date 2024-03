38ÈME SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE DE SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE Sainte-Gemmes-sur-Loire, mercredi 13 mars 2024.

Une centaine d’artistes amateurs et professionnels vont exposer lors de cette 38ème édition qui accueillera en qualité d’invité d’honneur Danièle Dekeyser, peintre officiel de l’Armée discipline sculpture, et Christian Eurgal, peintre.

Ouvert tous les jours, parcours artistiques proposés les vendredis soirs à 18h. Infos et horaires disponibles sur le site internet de la mairie de Sainte-Gemmes-sur-Loire. .

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 18:00:00

Chemin de Parthenay

Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@sainte-gemmes-sur-loire.fr

