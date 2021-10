Lamazière-Basse Salle Davoine , Lamazière-Basse Corrèze, Lamazière-Basse 38ème Rencontre de Musiques et Danses Traditionnelles Salle Davoine | Lamazière-Basse Lamazière-Basse Catégories d’évènement: Corrèze

le samedi 6 novembre 2021 à Salle Davoine | Lamazière-Basse

Programme : * 14h/18h : Stage de Bourrée d’Auvergne avec Sarah Serec * 20h30/21h30 : Concert avec **Duo Artense** (Musiques et Chants traditionnels d’Auvergne) * 21h30 : Bal avec **Musiqu’à Deux** et Duo Artense

Stage + Bal : 20,00 €

Salle Davoine | Lamazière-Basse Laussine 19160 Lamazière-Basse

