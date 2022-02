38ème Marche de la Bièvre Place Jussieu Paris Catégorie d’évènement: Paris

38ème Marche de la Bièvre Place Jussieu, 14 mai 2022, Paris. 38ème Marche de la Bièvre

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Place Jussieu

La 38éme édition de la Marche de la Bièvre vous offre 3 parcours qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir la vallée de la Bièvre en traversant des itinéraires urbains mais principalement des parcs, des bois et des forêts. -Marche à la lune 51 km départ le samedi 14 mai à minuit de Paris (place Jussieu) -Marche à l’aurore 29 km départ le dimanche 15 mai à 4h30 de Bièvres (Centre Culturel Ratel) -Marche au soleil 21km départ le dimanche 15 mai à 8h00 de Jouy en Josas (École Émile Mousseau) Toutes les inscriptions se font en ligne [www.marche.bievre.org](http://www.marche.bievre.org/) PASS Vaccinal obligatoire pour participer

Toutes les inscriptions se feront en ligne à partir du 16 février.Pas d’inscription sur place le jour de départ. 51 km = 15 € / 29 km = 12 € / 22 km = 10 € ; Pour les moins de 16 ans > Marche Aurore 6€ Marche au Soleil 5€

Randonnée à la découverte de la vallée de la Bièvre de nuit et/ou de jour avec trois parcours au choix : 51, 29 ou 21 km Place Jussieu Place Jussieu Paris Paris Quartier Saint-Victor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Place Jussieu Adresse Place Jussieu Paris Ville Paris lieuville Place Jussieu Paris

Place Jussieu Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

38ème Marche de la Bièvre Place Jussieu 2022-05-14 was last modified: by 38ème Marche de la Bièvre Place Jussieu Place Jussieu 14 mai 2022 Paris Place Jussieu Paris

Paris