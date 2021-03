Le Fousseret Place du Paty Haute-Garonne, Le Fousseret 38ÈME GRAND PRIX D’ARTS PLASTIQUES DU FOUSSERET 2021 Place du Paty Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret

38ÈME GRAND PRIX D'ARTS PLASTIQUES DU FOUSSERET 2021
du lundi 25 janvier au lundi 3 mai à Place du Paty

du lundi 25 janvier au lundi 3 mai à Place du Paty

L’Association « ART ET CULTURE DU FOUSSERET » lance un appel à candidature pour le « 38 ème GRAND PRIX D’ARTS PLASTIQUES » à tous les artistes pratiquant la peinture sous toutes ses formes, sculpture, céramique, photographie pour le salon du 19 juin au 04 juillet 2021. Les cotisations des artistes ne seront pas encaissées jusqu’à la certitude de l’ouverture du salon le 03 Mai 2021. Dans le cas contraire, pour cause de crise sanitaire COVID, les chèques ne seront pas encaissés. L’association « ART ET CULTURE AU FOUSSERET », qui succède à l’association des « PEINTRES ET ARTISTES DU COUSTALA » reprend avec la Mairie le flambeau pour la continuité du « GRAND SALON D’ARTS PLASTIQUES DU FOUSSERET ». L’inscription peut se faire par mail : [artetcultureaufousseret@gmail.com](mailto:artetcultureaufousseret@gmail.com) ou par courrier : Mairie du Fousseret, 1 Rue de la Tour 31430 LE FOUSSERET à partir du 25 janvier 2021 et jusqu’au 03 Mai 2021. Vous pouvez télécharger le règlement et le bulletin d’inscription qui se trouve sur le site de la Mairie du Fousseret. Appel à candidatures Place du Paty Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne

