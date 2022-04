38ÈME CHALLENGE DE LA VILLE AU 3 BANDES Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

38ÈME CHALLENGE DE LA VILLE AU 3 BANDES Pézenas, 9 avril 2022, Pézenas. 38ÈME CHALLENGE DE LA VILLE AU 3 BANDES Pézenas

2022-04-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-10

Pézenas Hérault Le billard club organise les 9 et 10 avril 2022 son 38eme Tournoi de 3 bandes, 40 participants sont attendus pour se disputer le titre de vainqueur au Challenge de la ville de PEZENAS. Le billard club organise les 9 et 10 avril 2022 son 38eme Tournoi de 3 bandes, 40 participants sont attendus pour se disputer le titre de vainqueur au Challenge de la ville de PEZENAS. piscenois.billardclub@orange.fr +33 6 73 17 76 07 https://bc-pezenas.clubeo.com/ Le billard club organise les 9 et 10 avril 2022 son 38eme Tournoi de 3 bandes, 40 participants sont attendus pour se disputer le titre de vainqueur au Challenge de la ville de PEZENAS. Pézenas

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

38ÈME CHALLENGE DE LA VILLE AU 3 BANDES Pézenas 2022-04-09 was last modified: by 38ÈME CHALLENGE DE LA VILLE AU 3 BANDES Pézenas Pézenas 9 avril 2022 Hérault Pézenas

Pézenas Hérault