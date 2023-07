Balade Théâtralisée de l’été 387 avenue du Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin, 9 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Au fil d’une balade théâtralisée, venez vivre l’histoire épique et romanesque de Julien et Marguerite de Ravalet qui vécurent dans le château du même nom sur la commune de Tourlaville. Une histoire qui fit beaucoup parler d’elle au début du XVII siècle en France. En seconde partie vous passerez un moment de franche rigolade avec les irrésistibles et hilarantes « Lavandières du Cotentin » Elles ont animé entre autres le salon internationale de l’Agriculture à Paris en 2023..

Mercredi 2023-08-09 18:00:00 fin : 2023-08-10 20:00:00. .

387 avenue du Château des Ravalet Rue du Château des Ravalet

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Come and experience the epic, romantic story of Julien and Marguerite de Ravalet, who lived in the château of the same name in Tourlaville. A story that was much talked about in early 17th-century France. In the second half, you’ll have a good laugh with the irresistible and hilarious « Lavandières du Cotentin ». Among other things, they hosted the Salon Internationale de l’Agriculture in Paris in 2023.

Acompáñenos en un paseo teatralizado por la épica y romántica historia de Julien y Marguerite de Ravalet, que vivieron en el castillo homónimo de Tourlaville. Se trata de una historia muy comentada en la Francia de principios del siglo XVII. En la segunda parte, se echará unas risas con las irresistibles y divertidísimas « Lavandières du Cotentin », que, entre otras cosas, acogerán el Salón Internacional de la Agricultura de París en 2023.

Erleben Sie auf einem theatralischen Spaziergang die epische und romantische Geschichte von Julien und Marguerite de Ravalet, die in dem gleichnamigen Schloss in der Gemeinde Tourlaville lebten. Eine Geschichte, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Frankreich für viel Aufsehen sorgte. Im zweiten Teil werden Sie einen lustigen Moment mit den unwiderstehlichen und urkomischen « Lavandières du Cotentin » verbringen, die unter anderem die internationale Landwirtschaftsmesse in Paris im Jahr 2023 moderierten.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche