Les Fééries 387 avenue du Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin, 29 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Le Festival » Les Féeries » s’installe sur le site remarquable du château des RAVALET à Tourlaville. Au fil des chemins, la Cie A Fleur de Mots propose un spectacle Son et Lumière intitulé « Terre de Miracle ». 20 comédiens pour une immersion au cœur de la mythologie celtique normande. Venez vivre l’histoire romanesque de Quentin de Beaumarais au cœur de la légendaire forêt de Scissy. D’après une idée originale de D. Hamelin. Spectacle écrit par C. Chalopin et D. Hamelin..

Samedi 2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-30 22:30:00. .

387 avenue du Château des Ravalet Avenue du Château

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



The Festival « Les Féeries » takes place on the remarkable site of the Château des RAVALET in Tourlaville. Along the way, the Cie A Fleur de Mots presents a Son et Lumière show entitled « Terre de Miracle ». 20 actors for an immersion into Norman Celtic mythology. Experience the romantic story of Quentin de Beaumarais in the legendary forest of Scissy. Based on an original idea by D. Hamelin. Written by C. Chalopin and D. Hamelin.

El Festival « Les Féeries » tiene lugar en el extraordinario emplazamiento del Château des RAVALET en Tourlaville. A lo largo del recorrido, la Cie A Fleur de Mots presenta un espectáculo de Luz y Sonido titulado « Terre de Miracle ». 20 actores le sumergirán en el corazón de la mitología celta normanda. Venga a vivir la romántica historia de Quentin de Beaumarais en el corazón del legendario bosque de Scissy. Basado en una idea original de D. Hamelin. Escrita por C. Chalopin y D. Hamelin.

Das Festival « Les Féeries » findet auf dem bemerkenswerten Gelände des Schlosses der RAVALET in Tourlaville statt. Auf den Wegen bietet die Cie A Fleur de Mots eine Ton- und Lichtshow mit dem Titel « Terre de Miracle » (Land der Wunder). 20 Schauspieler lassen Sie in die keltische Mythologie der Normandie eintauchen. Erleben Sie die romantische Geschichte von Quentin de Beaumarais im Herzen des legendären Waldes von Scissy. Nach einer Originalidee von D. Hamelin. Das Stück wurde von C. Chalopin und D. Hamelin geschrieben.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche