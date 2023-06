Exposition : ROCOCO CLUB – Fabio Viscogliosi 387 Avenue du Château Cherbourg-en-Cotentin, 10 juin 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

En cet été sous le signe de la Biennale du 9e art, l’artiste Fabio Viscogliosi a été invité à venir habiter de ses peintures et dessins le château des Ravalet.

L’exposition ROCOCO CLUB présente une série de tableaux grands formats produits à cette occasion, ainsi qu’une sélection d’œuvres sur papier et livres fictifs puisés dans la production récente de l’artiste. On y retrouve son goût pour des formes et des sujets aussi variés que la bande dessinée, la littérature, le cinéma burlesque, le paysage ou les décors..

Vendredi 2023-06-10 à 13:30:00 ; fin : 2023-09-17 18:30:00. .

387 Avenue du Château Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



This summer, as part of the 9th Art Biennial, artist Fabio Viscogliosi was invited to bring his paintings and drawings to life at Château des Ravalet.

The ROCOCO CLUB exhibition features a series of large-format paintings produced for the occasion, as well as a selection of works on paper and fictional books from the artist?s recent output. His taste for forms and subjects as varied as comics, literature, burlesque cinema, landscape and scenery is evident.

Durante la 9ª Bienal de Arte de este verano, el artista Fabio Viscogliosi ha sido invitado a dar vida a sus pinturas y dibujos en el Château des Ravalet.

La exposición ROCOCO CLUB presenta una serie de cuadros de gran formato realizados para la ocasión, así como una selección de obras sobre papel y libros de ficción extraídos de la producción reciente del artista. Revela su gusto por formas y temas tan variados como el cómic, la literatura, el cine burlesco, el paisaje o la escenografía.

In diesem Sommer, der im Zeichen der Biennale der 9. Kunst steht, wurde der Künstler Fabio Viscogliosi eingeladen, das Schloss der Ravalet mit seinen Gemälden und Zeichnungen zu bewohnen.

Die Ausstellung ROCOCO CLUB zeigt eine Reihe von großformatigen Gemälden, die bei dieser Gelegenheit entstanden sind, sowie eine Auswahl von Papierarbeiten und fiktiven Büchern aus der jüngsten Produktion des Künstlers. Seine Vorliebe für verschiedene Formen und Themen wie Comics, Literatur, Burlesque-Filme, Landschaften und Kulissen ist deutlich zu erkennen.

