Marché Nocturne au Château Garreau 3850 route d’Estang Labastide-d’Armagnac, 3 août 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

13ème édition de ce marché nocturne. Au programme nos producteurs vous proposeront leurs spécialités pour composer votre repas, animation avec Maloée Rivers Chanteuse, exposition de voitures anciennes et spectacle de feu et lumière par les Sanpawa.

Portes ouvertes de l’Ecomusée de l’Armagnac ..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

3850 route d’Estang Château Garreau

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



13th edition of this nocturnal market. On the program, our producers will offer you their specialities to compose your meal, entertainment with Maloée Rivers singer, vintage car exhibition and fire and light show by the Sanpawa.

Armagnac Ecomuseum open house.

13ª edición de este mercado nocturno. Nuestros productores le ofrecerán sus especialidades para componer su comida, así como animaciones con la cantante Maloée Rivers, una exposición de coches de época y un espectáculo de fuego y luz a cargo de la Sanpawa.

Puertas abiertas en el Ecomuseo de Armagnac .

13. Ausgabe dieses Nachtmarktes. Auf dem Programm stehen die Spezialitäten unserer Produzenten, die Ihnen eine Mahlzeit anbieten, Unterhaltung mit der Sängerin Maloée Rivers, eine Ausstellung von Oldtimern und eine Feuer- und Lichtshow der Sanpawa.

Offene Türen des Ecomusée de l’Armagnac .

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Landes d’Armagnac