Marché nocturne 13ème édition – Ecomusée de l’Armagnac 3850 Route d’Estang Labastide-d’Armagnac, 3 août 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

Marché fermier et artisanal, Repas à composer sur place,

Voitures anciennes, dégustation de cocktails créés par « les fous du bocal », concert Maloée RIVERS

Spectacle de feu par les Sampawa

Portes ouvertes Écomusée de l’Armagnac.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

3850 Route d’Estang Ecomusée de l’Armagnac, Château Garreau

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ and craftsmen’s market, Meals to be composed on the spot,

Vintage cars, cocktail tasting by « les fous du bocal », concert by Maloée RIVERS

Fire show by the Sampawa

Écomusée de l’Armagnac open house

Mercado de productos agrícolas y artesanales, las comidas se preparan in situ,

Coches de época, degustación de cócteles creados por « les fous du bocal », concierto de Maloée RIVERS

Espectáculo de fuego a cargo de la Sampawa

Jornada de puertas abiertas de Écomusée de l’Armagnac

Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, Mahlzeiten können vor Ort zusammengestellt werden,

Oldtimer, Verkostung von Cocktails, die von « les fous du bocal » kreiert wurden, Konzert Maloée RIVERS

Feuershow von den Sampawa

Offene Türen Écomusée de l’Armagnac

