JEU D'ECHECS 385 rue de Verdun Vittel

Vosges JEU D’ECHECS 385 rue de Verdun Vittel, 7 janvier 2023, Vittel. Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-01-07 14:00:00

fin : 2023-12-23 18:00:00 Ouvert à tous

Séances d’essai possibles

Cotisation à l’année.

385 rue de Verdun

Vittel 88800 Vosges Grand Est

