Contes d’une nuit d’automne 385 Route des Lacs Gujan-Mestras, 31 octobre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

La nuit du 31 octobre (Samain) annonce le début de la saison sombre…Cette date marque également le moment unique où les morts et les vivants se croisent, où le « petit peuple » se laisse apercevoir…

A cette occasion contes et légendes vont bon train, faisant rire ou frissonner …

Le temps d’une soirée nous vous proposons de redécouvrir, dans un écrin de nature quelques uns de ces fabliaux.

Sur Réservation ( 15 personnes maximum)

A partir de 12 ans.

2023-10-31

385 Route des Lacs

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The night of October 31st (Samain) heralds the beginning of the dark season… This date also marks the unique moment when the living and the dead cross paths, when the « little people » let themselves be glimpsed…

On this occasion, tales and legends abound, giving rise to laughter or shivers…

For one evening, we invite you to rediscover some of these fabliaux in a natural setting.

By reservation ( 15 people maximum)

Ages 12 and up

La noche del 31 de octubre (Samaín) anuncia el comienzo de la estación oscura… Esta fecha marca también el momento único en que los muertos y los vivos se encuentran, cuando la « gente pequeña » se deja ver…

En esta ocasión se cuentan cuentos y leyendas que provocan risas y escalofríos…

Por una noche, le invitamos a redescubrir algunos de estos fabliaux en un marco natural.

Con reserva previa (máximo 15 personas)

A partir de 12 años

Die Nacht des 31. Oktober (Samain) kündigt den Beginn der dunklen Jahreszeit an … Dieses Datum markiert auch den einzigartigen Moment, in dem sich die Toten und die Lebenden begegnen, in dem das « kleine Volk » zu sehen ist…

Zu diesem Anlass werden Märchen und Legenden erzählt, die die Menschen zum Lachen bringen oder ihnen einen Schauer über den Rücken laufen lassen…

Wir bieten Ihnen einen Abend lang die Möglichkeit, einige dieser Fabeln in einer natürlichen Umgebung wiederzuentdecken.

Auf Reservierung (maximal 15 Personen)

Ab 12 Jahren

