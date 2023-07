Balèti avec Lunaria 385, Chemin du Fesquet, Cazilhac (34), 16 juillet 2023, .

Balèti avec Lunaria Dimanche 16 juillet, 19h00 385, Chemin du Fesquet, Cazilhac (34)

Venez danser à la guinguette du golf de Cazilhac!

Lunaria est un groupe de 4 musiciens (accordéon, violon, guitare et cajón) qui voyage musicalement entre ses compositions et des reprises colorées d’ici et d’ailleurs.

source : événement Balèti avec Lunaria publié sur AgendaTrad

385, Chemin du Fesquet, 34190 Cazilhac, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T19:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:00:00+02:00

baltrad balfolk