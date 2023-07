Yoga + Brunch + Jam 385 chemin du Fesquet 34190 Cazilhac Golf Cazilhac Cazilhac, 30 juillet 2023, Cazilhac.

Journée estivale où vous pourrez bruncher, faire du yoga avec l’association Jyoti Yoga, puis en fin de journée une jam session où tous musiciens et chanteurs peuvent participer..

2023-07-30 11:00:00 fin : 2023-07-30 00:00:00. .

A summery day of brunch and yoga with Jyoti Yoga, followed by a jam session at the end of the day for musicians and singers.

Un día de verano en el que se puede tomar un brunch, hacer yoga con la asociación Jyoti Yoga y, al final del día, una jam session en la que pueden participar todos los músicos y cantantes.

Sommertag, an dem Sie brunchen, Yoga mit dem Verein Jyoti Yoga machen und am Ende des Tages eine Jam-Session veranstalten können, an der alle Musiker und Sänger teilnehmen können.

