Super Loto- 5150 € en bons d’achat Carrefour 382 rue Vrémontoise – Sennecé-les-Mâcon Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire Super Loto- 5150 € en bons d’achat Carrefour 382 rue Vrémontoise – Sennecé-les-Mâcon Mâcon, 4 février 2024, Mâcon. Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 20:00:00 . SUPER LOTO de MACON CYCLO VTT

18 parties + 1 partie accueil + 1 partie bingo + 1 partie spéciale

Tarif unique à 5 € la carte (planche de 6 disponible)

6 cartes achetées = 1 carte gratuite Renseignements, réservations : le soir de 18h à 21h par mail ou téléphone. Les personnes ayant réservé doivent être présentes pour 13h30.

Buffet, buvette.

Paiement par carte bancaire – Présentation carte d’identité pour paiement par chèque. EUR.

382 rue Vrémontoise – Sennecé-les-Mâcon Salle des fêtes

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès Détails Catégories d’Évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Code postal 71000 Lieu 382 rue Vrémontoise - Sennecé-les-Mâcon Adresse 382 rue Vrémontoise - Sennecé-les-Mâcon Salle des fêtes Ville Mâcon Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 382 rue Vrémontoise - Sennecé-les-Mâcon Mâcon Latitude 46.35951 Longitude 4.83266 latitude longitude 46.35951;4.83266

382 rue Vrémontoise - Sennecé-les-Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/