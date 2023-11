Faut s’tenir – duo sur la capacité à oser dire (théâtre & musique) 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc, 5 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes, Égalités, Réalités » organisé par la MJC de Chamonix.

Spectacle tout public théâtre & musique à partir de 12 ans, de et par Chloé MARTIN – avec Klovis..

2023-12-05 20:30:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

381 Rue du Lyret Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes, Égalités, Réalités » festival organized by the MJC de Chamonix.

Show for all audiences, theater & music, ages 12 and up, by and with Chloé MARTIN – with Klovis.

En el marco del 7º festival « Femmes, Égalités, Réalités » organizado por el MJC de Chamonix.

Espectáculo para todos los públicos, teatro y música a partir de 12 años, por y con Chloé MARTIN – con Klovis.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes, Égalités, Réalités », das von der MJC de Chamonix organisiert wird.

Aufführung für alle Altersgruppen Theater & Musik ab 12 Jahren, von und mit Chloé MARTIN – mit Klovis.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc