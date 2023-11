Nikah – projection du moyen métrage (+ danses & poésies) 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc, 2 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes, Égalités, Réalités » organisé par la MJC de Chamonix.

Projection du moyen métrage dramatique en présence des co-réalisatrice.teurs Mukaddas Mijit & Bastien Ehouzan..

2023-12-02 20:30:00

381 Rue du Lyret Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes, Égalités, Réalités » festival organized by the Chamonix MJC.

Screening of the medium-length drama in the presence of co-directors Mukaddas Mijit & Bastien Ehouzan.

En el marco de la 7ª edición del festival « Femmes, Égalités, Réalités » organizado por el MJC de Chamonix.

Proyección del mediometraje en presencia de los codirectores Mukaddas Mijit y Bastien Ehouzan.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes, Égalités, Réalités », das von der MJC de Chamonix organisiert wird.

Vorführung des mittellangen dramatischen Films in Anwesenheit der Co-Regisseure Mukaddas Mijit & Bastien Ehouzan.

