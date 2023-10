Dîner au pied de l’alambic 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac, 14 novembre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

L’écomusée de l’Armagnac vous ouvre ses portes pour découvrir ce merveilleux moment, vivre la distillation présentée par le distillateur, apprendre à déguster l’Armagnac et profiter d’un bon repas dans le chai.

Réservation obligatoire..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 22:00:00. EUR.

3800 route d’Estang Écomusée de l’Armagnac

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Armagnac Ecomuseum opens its doors to you to discover this wonderful moment, experience the distillation process presented by the distiller, learn how to taste Armagnac and enjoy a good meal in the cellar.

Reservations required.

El Ecomuseo del Armagnac le abre sus puertas para descubrir este maravilloso momento, experimentar el proceso de destilación presentado por el destilador, aprender a degustar el Armagnac y disfrutar de una buena comida en la bodega.

Imprescindible reservar.

Das Ecomusée de l’Armagnac öffnet Ihnen seine Türen, um diesen wunderbaren Moment zu entdecken, die Destillation zu erleben, die vom Destillateur vorgestellt wird, zu lernen, wie man Armagnac probiert, und eine gute Mahlzeit im Weinkeller zu genießen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

